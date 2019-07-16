Общество

В Пскове завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности

На базе управления Росгвардии по Псковской области прошел чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии среди подразделений специального назначения по ориентированию на местности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие приурочено к 250-летию со дня рождения генерала от инфантерии Евграфа Комаровского, первого командующего внутренней стражи России.

В состязаниях приняли участие 11 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа.

Выступая на торжественном открытии соревнований, начальник топографической службы Росгвардии полковник Дмитрий Филатов и начальник регионального управления ведомства Игорь Иванов, пожелали спортсменам энергии, удачи, упорства в достижении цели, достойных соперников и заслуженных побед.

В ходе чемпионата, спецназовцы показали свои теоретические знания и практические умения в топографической подготовке: ответили на вопросы, составили фотоплан местности и определили свое местоположение.

Затем, в лесном массиве на территории Пустошкинского района, прошли соревнования по ориентированию на местности, участникам было необходимо за кратчайшее время пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных контрольных пунктах в указанной последовательности.

По итогам первенства победу одержали сотрудники Управления Росгвардии по Вологодской области, «серебро» досталось команде СОБР Управления Росгвардии по Псковской области, замкнула тройку призеров команда ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.