Общество

Псковичей приглашают на мастер-классы по изготовлению Т-34 и ношению Георгиевской ленточки

Мастер-классы по ношению Георгиевской ленты и по изготовлению из бумаги модели «тридцатьчетверки» - легендарного танка Великой Отечественной войны пройдут сегодня на интерактивной площадке «О, Псков мой, город-книгочей!» в сквере на Четырех Углах в рамках празднования Дней Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Интерактивная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» - это традиционное ежегодное мероприятие в рамках Дней города, которое Централизованная библиотечная система Пскова проводит с 2003 года. Нынче оно посвящено 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В тематическом блоке «Символу мужества и отваги: Георгиевской ленте - 250 лет!» библиотекари расскажут псковичам об истории легендарного символа Великой Отечественной войны, о традиции толкования цветов этой ленты, о геральдической идентичности Георгиевской и Гвардейской лент. Кроме того, все желающие смогут научиться завязывать Георгиевскую ленту разными способами, а также узнают, как этот атрибут Победы надо правильно носить.

Гости площадки смогут поучаствовать и в других мастер-классах, конкурсах и викторинах, посмотрят специально подготовленные для этого мероприятия выставки, примут участие в 3D-реконструкции, увидят флешмоб, смогут выиграть призы.

Специальными гостям площадки станут псковский автор и композитор, писатель, режиссер, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» в номинации «Самодеятельный поэт и композитор» Вячеслав Рахман, а также лауреат премии «Юные дарования Псковщины», дипломант международного фестиваля-конкурса «Золотой голос» (Москва), лауреат международного конкурса «Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи» Николай Никонов и автор-исполнитель Леонид Плохов.

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Мероприятие, как обычно, готовят библиотекари всех десяти псковских городских библиотек, а помогут им волонтеры областной общественной организации «Независимый женский центр».

Площадка откроется в сквере на Четырех Углах сегодня, 21 июля, в 16:00.