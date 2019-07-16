Общество

Роспотребнадзор просит запретить купание на городских пляжах Пскова и Великих Лук

По микробиологическим показателям вода в реке Великой на городском пляже Пскова не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Так, по показателям ОКБ (содержание в воде общих колиформных бактерий) отмечены превышения в 3,6 раз, а по ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии, степень фекального загрязнения воды) - превышения в 8 раз.

Такие результаты показали наблюдения Роспотребнадзора по Псковской области за водой на пляжах региона с 5 по 18 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Информация направлена в администрацию Пскова для установки аншлага о запрете купания на городском пляже.

Обстановка с водой из акватории городского пляжа в Великих Луках лучше, чем в Пскове. По данным Роспотребназдора, по физико-химическим и паразитологическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Однако по бактериологическим показателям вода требованиям не соответствует - превышение по показателям ТКБ в 7,6 раз, ОКБ в 1,5 раз), поэтому в администрацию города Великие Луки также направлено письмо с информацией о необходимости установки аншлагов о запрете купания на пляже.

Претензии у ведомства возникли и к озеру Городно в Локнянском районе - по микробиологическим показателям почва там не соответствует требованиям по показателю индекса БГКП (бактерий группы кишечной палочки) - зафиксировано превышение в 300 раз.

Запретить купание Роспотребнадзор региона предлагает и в озере Балаздынь в Невельском районе. Проверка неорганизованного места купания в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Березка» по микробиологическим показателям вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» (по показателю ОКБ превышения в 1,3 раза).

Под запрет попадут и пляжи озера Крупейского Пустошкинского района - по микробиологическим показателям вода здесь не соответствует требованиям: превышения в 48 раз по показателям ОКБ и в 24 раза по показателю ТКБ.

Ну, а жителям Дно придется воздержаться от купания в реке Полонка – ее вода также не соответствует требованиям: по показателю ОКБ зафиксированы превышения в 4,8 раза.