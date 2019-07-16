Общество

Псковский Роспотребнадзор выявил нарушения на 51 объекте производства и реализации мясной продукции

С целью контроля качества и безопасности производства и реализации мясной и птицеводческой продукции управлением Роспотребнадзора по Псковской области регулярно проводятся надзорные мероприятия организаций розничной торговли, предприятий общественного питания, мясоперерабатывающих и птицеводческих предприятий с отбором проб мясной продукции для лабораторных исследований.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на контроле территориального Роспотребнадзора состоит 23 предприятия по производству, переработке мяса и мясопродуктов (7 животноводческих комплексов, 16 мясоперерабатывающих предприятий), 1 предприятие промышленного птицеводства, 985 предприятий розничной торговли, 5 рынков, 607 предприятий общественного питания, осуществляющих деятельность по хранению, производству и реализации свинины, мяса птицы и продуктов их переработки.

За I полугодие 2019 года проведены мероприятия по контролю за транспортировкой, хранением и реализацией свинины и мясопродуктов, мяса птицы и продуктов их переработки на 119 объектах, в том числе: 2-х мясоперерабатывающих предприятиях, 81 объекте розничной торговли, 1 объекте оптовой торговли, 35 предприятиях общественного питания.

В ходе проверок на 51 объекте выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей: нарушение температурного режима при хранении и реализации мясной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности, несоответствие мясной продукции требованиям нормативной документации, нарушение санитарного содержания территории, нарушения санитарного содержания помещений, нарушения требований к персоналу.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации 13 партий мяса и продуктов его переработки в количестве 62 кг, 7 партий продуктов переработки птицы в количестве 4964,7 кг. Наложено 55 штрафов на общую сумму 165 500 рублей, составлен протокол об административном приостановлении деятельности объекта общественного питания на 90 суток.

При осуществлении мониторинга за качеством и безопасностью мясной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим, радиологическим и другим показателям исследовано 1369 проб мясной и птицеводческой продукции, из них 3,7% были неудовлетворительными по физико-химическим или микробиологическим показателям.

Неудовлетворительных образцов по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозоамины, пестициды и др.), содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля не выявлено.

Рекомендации потребителю при покупке мясных продуктов: