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Общество

В Пскове продолжается празднование Дней города

21.07.2019 22:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 1116-летию со дня первого упоминания города в летописи, 75-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в понедельник, 22 июля, в 14.00 начнется церемония открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Андрею Баклану (ул. Яна Фабрициуса, 27).

Два часа спустя пройдет открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Александру Иванову (Рижский пр., 29/31).

В 18.00 в ГКЦ (площадь Победы, 1) начнется презентация песенных сборников Заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина Пскова Николая Мишукова.

Напомним, старт праздничным мероприятиям был дан 18 июля. Центральным днем праздника стала суббота, когда небо над городом раскрасили огни фейерверка, а до этого тысячи горожан собрались на концерт певицы Натали.  

Во вторник, 23 июля, пройдет День воинской славы, в среду – День святой равноапостольной княгини Ольги. С 23 по 25 июля состоится фестиваль колокольного звона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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