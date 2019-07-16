Общество

На 2 тысячи рублей выросла зарплата инженера по эксплуатации зданий в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работыSuperjobпроанализировал зарплаты инженеров по эксплуатации зданий в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер эксплуатации зданий в Пскове получает в среднем 44 000 рублей, что на 2 тысячи выше по сравнению с прошлым годом (обзор от 26.12.18 г).

Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 68 000 рублей (26.12.18 - 64 000 рублей) в месяц, а петербургский 63 000 рублей (26.12.18 - 59 000 рублей) в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 49 000 рублей, Великий Новгород - 44 000 рублей, Смоленск - 44 000 рублей, Ленинградская область - 53 000 рублей в месяц.