Общество

Псковичей приглашают принять участие в ежегодной премии «МИРа»

Восьмая ежегодная торжественная церемония вручения награды за добрые дела состоится в ноябре 2019 года. Премия «МИРа» вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, популяризации здорового образа жизни, благотворительности и другой деятельности. Только в 2018 году организаторы получили более 850 заявок от конкурсантов из 75 регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы премии.

Премия вручается в 8 номинациях:

Добрые новости - Премия присуждается за освещение добрых дел и положительных поступков российских граждан;

Добрая организация года - Премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы;

Здравая инициатива - Премия присуждается активистам за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни;

Вопреки - Премия вручается людям, с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного;

Экологическая ответственность - Премия вручается за реализацию проектов в сфере защиты экологии страны;

Добрый коллектив - Премия присуждается командам, осуществляющим корпоративное волонтерство;

Подвиг - Премия присуждается людям, совершившим благородные поступки;

Народная Премия - вручается по итогам народного голосования в сети Интернет.

Стать участниками социально значимого проекта могут все желающие в возрасте от 14 до 60 лет. Для этого необходимо оставить заявку на сайте премиямира.мы-мир.рф.

Прием заявок проводится до 1 сентября.