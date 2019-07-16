Псковичей приглашают принять участие в ежегодной премии «МИРа»

Восьмая ежегодная торжественная церемония вручения награды за добрые дела состоится в ноябре 2019 года. Премия «МИРа» вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, популяризации здорового образа жизни, благотворительности и другой деятельности. Только в 2018 году организаторы получили более 850 заявок от конкурсантов из 75 регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы премии.
Премия вручается в 8 номинациях:
- Добрые новости - Премия присуждается за освещение добрых дел и положительных поступков российских граждан;
- Добрая организация года - Премия вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы;
- Здравая инициатива - Премия присуждается активистам за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни;
- Вопреки - Премия вручается людям, с ограничениями по физическому здоровью, которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая возможность невозможного;
- Экологическая ответственность - Премия вручается за реализацию проектов в сфере защиты экологии страны;
- Добрый коллектив - Премия присуждается командам, осуществляющим корпоративное волонтерство;
- Подвиг - Премия присуждается людям, совершившим благородные поступки;
- Народная Премия - вручается по итогам народного голосования в сети Интернет.
Стать участниками социально значимого проекта могут все желающие в возрасте от 14 до 60 лет. Для этого необходимо оставить заявку на сайте премиямира.мы-мир.рф.
Прием заявок проводится до 1 сентября.