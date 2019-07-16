Общество

Росреестр информирует, как правильно подать запрос

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу. Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Заявитель получает возможность в режиме online просматривать готовность запрошенных документов.

Для этого необходимо:

на сайте: www.rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги и сервисы» открыть ссылку «Получение сведений из ЕГРН»;

выбрать вид выписки, которая Вас интересует;

заполнить форму запроса, в котором указывается кадастровый номер или адрес объекта недвижимости, если Вам нужны сведения о правах, укажите ФИО правообладателя и реквизиты документа, удостоверяющий личность заявителя, почтовый адрес;

нажать кнопку «Сформировать запрос».

При подаче запроса на получение сведений формируется платежный документ, содержащий уникальный идентификатор начислений (УИН). Внесение платы должно быть осуществлено не позднее семи календарных дней с даты получения УИН. Срок исполнения запроса исчисляется с момента оплаты.

Подать запрос можно при личном обращении в любом отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости, пригласив сотрудника Кадастровой палаты в удобное для себя время и место, а также через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru, который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения.

В случае представления запроса при личном обращении должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя). При представлении запроса представителем к такому запросу прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

Напоминаем, что Кадастровая палата обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: город Псков, улица Рабочая, дом 11

Еженедельно вторник и четверг с 15:00 до 16:00.

Необходима предварительная регистрация: тел. 649-301 (доб.2110), TimofeevaNA@60.kadastr.ru.