Общество

Россияне смогут вернуть часть страховки при погашении кредита

При досрочном отказе от договора страхования, к примеру, в связи с досрочным погашением кредита, заёмщики смогут вернуть часть уплаченной ими страховой премии. Соответствующий законопроект Госдума намерена рассмотреть в третьем чтении на одном из ближайших пленарных заседаний на этой неделе, сообщает «Парламентская газета».

Правительственный законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс в части, касающейся досрочного прекращения договора страхования. В соответствии с предлагаемой нормой заёмщик получает возможность возврата части уплаченной им страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с исполнением всех обязательств по договору потребительского кредита.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что сегодня в законодательстве отсутствует единая норма, регулирующая процесс возврата части страховки для добросовестных заёмщиков. «Этот вопрос регулируется подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании», - пояснил он.

В связи с такой неопределенностью нередки случаи, когда людям приходится доказывать в суде своё законное право на возврат части страховой премии.