Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые обсудят ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко: итоги прошедшего на прошлой неделе заседания администрации региона под председательством Михаила Ведерникова, низкие зарплаты в псковских медицинских учреждениях, недовольство предпринимателей условиями ведения бизнеса в стране и официальное объединение Псковского и Изборского музеев-заповедников.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.

Трансляция завершена.