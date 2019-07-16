Общество

В игре «Молодо-зелено» победила псковская команда «Эффект Кулешова»

Псковский городской молодежный центр провел интеллектуальную игру «Молодо-зелено, приуроченную к празднованию 1116-летию со дня первого упоминания города Пскова в летописи – Дню города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, на интеллектуальный ринг вышли 8 команд. На каждый вопрос викторины ответы необходимо было сформулировать за минуту. По сумме правильных ответов был определен победитель.

По итогам игры призовые места распределились следующим образом: третье место заняла команда «Чай с малЫной», на втором месте – «ИнЯз-ван-Лав», на первом – команда «Эффект Кулешова». Команды получили памятные подарки.