Общество

Глава Новоржевского района Михаил Пашков уходит в отставку

Глава Новоржевского района Михаил Пашков уходит в отставку.

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Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в связи с переходом на новое место работы сегодня, 22 июля, на сессии районного Собрания депутатов Новоржевского района рассмотрен вопрос о сложении полномочий Михаила Пашкова.

Со 2 августа Валентина Смирнова будет исполнять обязанности главы Новоржевского района. В настоящий момент она является заместителем главы Новоржевского района.

Напомним, в Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года глав выбирают в шести муниципальных районах: Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пушкиногорском, Пустошкинском и Усвятском.