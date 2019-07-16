Общество

В Великих Луках пройдут праздничные мероприятия в День Военно-Морского Флота

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. В 2019 году дата празднования Дня ВМФ выпадает на 28 июля. В этот день в Великих Луках пройдут праздничные мероприятия, которые начнутся в 11.00 на Краснофлотской набережной с возложения цветов к памятному знаку «Великолучанам, честно послужившим Государству Российскому на флоте морском».

Далее, состоится открытие мемориальной доски великолучанину, участнику Великой Отечественной войны, вице-адмиралу Ефиму Ивановичу Медведеву. Памятная доска будет установлена на здании кинотеатра «Родина», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Затем, у Краеведческого музея для военных моряков, ветеранов Военно-Морского Флота, для всех великолучан и гостей города будет представлено творческое поздравление с Днем ВМФ от коллективов ГДК имени Ленина.