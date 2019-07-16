Общество

Почти 3 тысячи туристов побывали на Ганзейских днях в Пскове

Почти 3000 туристов остановились в коллективных средствах размещения Пскова и близлежащих районов области в Ганзейские дни.

Такую информацию предоставили по результатам опроса отели, гостиницы, базы отдыха, хостелы и другие средства размещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, в дни проведения 39 Ганзейских дней Нового времени в Пскове 27-30 июня по официальной информации остановились 2985 человек. Из них – 1572 – граждане РФ (преимущественно Москва, Новгород, Санкт-Петербург), 1413 – иностранные граждане (Польша, Германия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Швеция, Белоруссия).

Напомним, что Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле Международные Ганзейские дни. Подготовкой мероприятия занимался федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы Псковского региона Михаила Ведерникова соответственно.