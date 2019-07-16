Общество

Великолукская прокуратура потребовала провести внеплановую специальную оценку условий труда на предприятиях

Прокуратурой города Великие Луки в ходе проведения в июне проверок трудового законодательства установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на 4 предприятиях города специальная оценка условий труда проведена не всех имеющихся на предприятиях рабочих мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

По результатам проверок в адрес руководителей ООО «Маршрут», ООО «Лера», ООО «Сеть Продукт», ООО «Мясные продукты внесены представление с требованием о проведении внеплановой специальной оценки условий труда, а также в отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении. Данные дела рассмотрены, должностные лица привлечены к административной ответственности.

В настоящее время на указанных предприятиях проводиться специальная оценка условий труда.