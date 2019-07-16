Общество

Двое руководителей муниципальных образовательных учреждений Великих Лук неверно указали доходы в отчетах

Прокуратурой города Великие Луки проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства руководителями муниципальных образовательных учреждений города Великие Луки, в ходе которой вскрыты факты нарушений требований статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о доходах за 2018 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Одним из руководителей муниципального образовательного учреждения сумма дохода, полученного им в отчетном периоде, занижена на 20 тысяч руб. Руководителем другого муниципального образовательного учреждения предоставлены недостоверные сведения о доходах, полученных супругом, сумма доходов занижена более чем на 8 тысяч рублей

С целью устранения выявленных нарушений прокурором города в адрес начальника управления образования администрации города Великие Луки внесено представление, которое признано обоснованным, изложенные факты подтвердились.

По результатам рассмотрения представления 2 руководителя муниципальных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.