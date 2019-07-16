Общество

Следственный комитет получит возможность проводить судебные экспертизы

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил поправки в законы о государственной судебно-экспертной деятельности в России и о Следственном комитете РФ, сообщает «Парламентская газета».

Госдума 16 июля приняла поправки в действующее законодательство, позволяющие Следственному комитету проводить судебные экспертизы. В соответствии с новым законом, в СК будет создано Судебно-экспертное учреждение. Оно будет действовать независимо от следственных органов и получит полномочия по организации и производству ряда судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Предполагается, что эти меры позволят сократить сроки проведения судэкспертиз.

Как отметил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Комитета 22 июля, данный закон совершенствует правовое регулирование организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом РФ. В СК такие учреждения должны быть созданы не позднее 1 января 2022 года, а до этого момента производство судебных экспертиз будут осуществлять действующие экспертные подразделения СК.

«Мы пытаемся решить дилемму, чтобы не было подчинённости экспертов. Судебно-экспертные учреждения СК действуют независимо от следственных органов СК. Сотрудники и руководители судебно-экспертного учреждения СК не могут быть наделены полномочиями следователей, руководителей следственных органов СК», - подчеркнул Клишас.

В результате принятия закона Следственный комитет сможет проводить ряд экспертиз, включая молекулярно-генетическую, компьютерно-техническую, фоноскопическую, медико-криминалистическую, баллистическую и другие. Сейчас таким правом уже обладают МВД и ФСБ.