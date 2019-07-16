Общество

Продолжается фотоконкурс для псковичей, побывавших на «Нашествии»

Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио Псков» запустили конкурс фотографий с самого грандиозного события этого лета - фестиваля «Нашествие», который прошел с 19 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

До 28 июля псковичи, которые побывали на легендарном фестивале от «Наше радио», смогут делиться своими фотографиями в специальном альбоме в группе Псковской Ленты Новостей «Вконтакте». Количество фотографий от одного участника не ограничено. Главное требование - творческий подход.

29 июля редакции Псковской Ленты Новостей и «НАШЕГО радио Псков» выберут 10 самых ярких фото, после чего в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» будет объявлено голосование.

Победитель конкурса будет объявлен 5 августа и получит ценный подарок.

Напомним, в этом году благодаря «НАШЕМУ радио» на фестиваль попали 30 преданных радиослушателей, которые выиграли билеты на самое яркое событие года, участвуя в розыгрыше билетов на «НАШЕМ радио Псков»

0+