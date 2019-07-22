Общество

Губернатор поздравил жителей Пыталовского района с 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Пыталовском районе в понедельник, 22 июля, прошли торжественные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

В митинге, который прошел в сквере «30-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков» приняли участие представители областных, районных и городских властей, а также Пограничного управления ФСБ России в городе Пыталово, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков жителей района поздравили заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Наталья Мельникова и заместитель главы администрации Пыталовского района Вячеслав Веселиков, который зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «75 лет назад в ходе Псковско-Островской наступательной операции южнее города Острова была прорвана оборонительная линия „Пантера“ и началось отступление немецких войск, в результате которого 22 июля был освобожден город Пыталово. За освобождение сел, городов и районов Псковской области отдали свои жизни многие местные жители. Как свидетельство уважения и признательности павшим за родину в городе Пыталово был открыт мемориальный памятник в городском сквере. Возрождение района потребовало долгих десятилетий, но руками своих жителей Пыталово и Пыталовский район были спасены. Они выстояли, несмотря на страшный и безжалостны удар, эхо которого ощущается до сих пор. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг советского народа. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого великого наследия. От всего сердца желаю каждому жителю Пыталовского района мира, удачи, радости и благополучия! С праздником!», — говорится в приветственном адресе главы региона.

Наталья Мельникова в свою очередь выразила слова благодарности и признательности ветеранам, которые внесли свой вклад в победу и ветеранам труда, которые восстанавливали район в послевоенные годы.

Участники памятного митинга почтили память бойцов, которые ценой собственной жизни отстояли свободу и независимость своей Родины, минутой молчания. Затем официальные лица, жители и гости района возложили цветы и венки к братской могиле. В завершение церемонии состоялся парад пограничников, которые прошли вдоль сквера строевым шагом с равнением на ветеранов.

Затем праздничная программа продолжилась в Музее Дружбы народов истории Пыталовского края, где была организована выставка фондовых экспонатов «Освобождение Пыталовского района: как это было…» и состоялся показ художественного фильма «Т-34». У Дома культуры на интерактивной площадке «Солдатский привал» в сопровождении духового оркестра состоялся концерт ветеранских хоров. Также для всех желающих в Пыталово были организованы спортивные и развлекательные площадки, которые пользовались популярностью у юных жителей района.

Отметим, что на территории Пыталовского района расположено 23 захоронения советских воинов, партизан, мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. В них захоронено 516 человек, установлены фамилии 497 погибших. На военную службу сюда было призвано более 2,3 тыс человек, из них более 1,1 тыс — погибли на фронте и в партизанских отрядах, без вести пропали около 400. Немцами в лагерь смерти «Саласпилс» в Латвии были отправлены 600 жителей района. На территории муниципалитета активно действовало антифашистское подполье, партизанское движение и велась, так называемая, железнодорожная война. Также здесь находился стратегически важный для немецкой армии железнодорожный узел.

Напомним, 23 июля памятную дату также отметят в Пскове. Освободительная операция в Псковской области завершилась 11 августа 1944 года в Печорах. В целом освобождение Псковской области от фашистских захватчиков заняло более двух лет.