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Общество

В Великие Луки выехал представитель комитета по здравоохранению для проверки информации о травме ребенка во время родов

22.07.2019 16:14|ПсковКомментариев: 0

По поручению губернатора Псковской области в роддом города Великих Лук направлен представитель комитета по здравоохранению для проверки информация о родовой травме и занесении инфекции новорожденному. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

Обращение поступило на сайт ведерников.рф от великолучанки, которая рассказала, что после трудных родов ее новорожденный ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она отметила, что связывает этот факт с родовой травмой, во время которой был поврежден шейный отдел позвоночника. Также обратившаяся подчеркнула, что во время родов ребенку занесли инфекцию, что еще сильнее ухудшило его состояние.

Представитель комитета на месте выяснит все обстоятельства случившегося и окажет содействие по вопросам медицинского и лекарственного обеспечения.

Теги: #великие луки #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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