Общество

В МЧС рассказали о правилах поведения грибников в лесу

Управление МЧС России по Московской области из-за выросшего числа заблудившихся в лесу опубликовало правила поведения грибников в лесу. В ведомстве рекомендовали им проинформировать родственников и знакомых о своем маршруте, взять свисток и одеться в яркую одежду. Об этом пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что количество заблудившихся в лесах Подмосковья жителей достигло 200 человек. Так, только 18 июля спасатели нашли и вывели из леса троих пожилых людей, которые потерялись в районе городского округа Егорьевск.

Также в МЧС напомнили, что прежде чем отправиться в лес, на рыбалку или охоту, нужно узнать прогноз погоды. «Будет разумно отложить поход в лес, если погодные условия неблагоприятны для похода», - отмечают спасатели.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют иметь при себе полностью заряженный сотовый телефон, запас воды и питание, нож, спички и часы. Для ориентирования грибникам советуют использовать положение солнца и направление течения воды в лесных ручейках, обращать внимание на звуки, свидетельствующие о наличии поблизости людей.

Вместе с тем в МЧС посоветовали не собирать грибы на обочине дорог, возле производственных предприятий, растущие во рвах или на опушке леса, а также не складывать их в пластиковые пакеты.