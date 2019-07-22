Общество

В Пскове установили мемориальную доску Герою Советского Союза Андрею Баклану

В понедельник, 22 июля, на доме №27 по улице Яна Фабрициуса в Пскове торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, военному летчику, старшему лейтенанту Андрею Баклану. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В торжественной церемонии приняли участие депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники Центра «Патриот», представители ветеранских организаций, местные жители.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Сергею Колосову и Александру Голышеву. «Горжусь тем, что удостоен такой чести. Ведь Андрей Баклан своим невероятным мужеством, преданностью Родине и беспримерным служением Отечеству еще в 1942 году заслужил высокой государственной награды - звания Героя Советского Союза - и продолжил бороться с врагом не на жизнь, а на смерть», - подчеркнул в своем обращении к собравшимся Сергей Колосов.

Александр Голышев рассказал, что Российское военно-историческое общество делает все для того, чтобы память о героях была сохранена, и установка мемориальных досок Героям Советского Союза - один из таких шагов.

Добавим, что за годы Великой Отечественной войны Андрей Баклан совершил более 700 успешных боевых вылетов, сбил лично 22 и в группе с товарищами - 23 самолета противника. После Победы летчик командовал полком, летал на реактивных истребителях и лишь в 1957 году по состоянию здоровья перешел на работу преподавателем в летном училище. В 1963 году в звании полковника вышел в запас. Жил в Пскове, занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, написал книгу воспоминаний о войне «Небо, прошитое трассами». Ушел из жизни в 1985 году.