Общество

Ограниченное финансирование и внутреннее расследование - что происходит с МАПП Шумилкино в Печорском районе

Оперативно заделать выбоины и трещины асфальта на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Шумилкино» в Печорском районе не представляется возможным из-за ограниченного объема средств, выделяемых из федерального бюджета. Так на вопрос о представлении транспортной прокуратуры Псковской Ленте Новостей ответили в местном филиале федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстроя»).

В функции «Росгранстроя» входит и то, чтобы для пограничных, таможенных и иных видов контроля в пунктах пропуска через границу РФ работало оборудование, технологическое оснащение (пункт 1.5 устава «Росгранстроя»). Псковский филиал же - по госзаказу должен на отведенной территории своевременно обеспечивать проектирование, строительство, реконструкцию для объектов госграницы (пункт 2.2. положения о филиале «Росгранстроя» в Пскове).

Выбоины, трещины и неработающее оборудование

Представление же начальнику филиала Псковская транспортная прокуратура внесла после проверки технического оснащения МАПП. Ведомство выявило нарушения федерального законодательства в сфере обустройства государственной границы РФ. Выяснилось, что автомобильные весы и асфальтобетонное покрытие на территории объекта - в ненадлежащем состоянии: со значительными выбоинами, трещинами. А помещению бокса для досмотра транспорта нужен косметический ремонт.

В филиале на замечания отреагировали следующими словами: «Упомянутое весовое оборудование - резервное, для контрольных операций государственных органов. В работоспособном состоянии и со свидетельством о проверке».

Кроме того, в учреждении добавили, что в 2018 году в «Шумилкино» появились современные автоматы определения весовых и габаритных характеристик грузового транспорта - «Рубеж-М».

«Обслуживание весового оборудования осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Соответствующих претензий - по функционированию весового оборудования в "Шумилкино" - в 2019 году в адрес псковского филиала не поступало», - отвечают в учреждении.

Что касается состояния дорог, зданий и сооружений - их текущими и капитальными ремонтами на всех пунктах пропуск занимаются в приоритетном порядке. «Согласно выделенным средствам федерального бюджета, объем которых ограничен», - отмечают в дирекции.

«Вопрос недостаточности финансирования на эксплуатацию (содержание) пунктов пропуска рассматривался на уровне Минтранса, государственных советов РФ. "Росгранстрой" запрашивает дополнительное финансирование, при формировании бюджета на очередной плановый период. Но вопрос остается открытым», - говорится в сообщении от филиала.

В то же время в учреждении добавляют, что асфальтобетонные покрытия дорог и площадок «Шумилкино» удалось включить в планы по текущему и капитальному ремонту на 2020 - 2022 годы, на общую сумму - 9 миллионов рублей. А в отношении последнего замечания - сообщают, что в 2018 году бокс углубленного досмотра «Шумилкино» прошел через капремонт.

Незаконный запрет на выезд

Однако после проверки печорского пункта пропуска транспортная прокуратура одним представлением не ограничилось. Второе - получил начальник Псковской таможни: за нарушение федерального законодательства при осуществлении таможенного контроля.

«По месту проверки таможенники необоснованно запрещали из-за неуплаты административных штрафов (часть 1 статьи 11.29 КоАП РФ) выезд транспорта за пределы РФ», - сообщают в курирующем ведомстве.

В самой же Псковской таможне уверяют, что сейчас в отношении этой ситуации проводят проверку: «Если установим нарушение закона - примем меры по их недопущению».

Что касается транспортной прокуратуры, то в ведомстве отмечают: «Первое представление - удовлетворено: в "Росгранстрое" согласны с нашими замечаниями и будут устранять нарушения, когда появится финансирование». А по представлению в адрес Псковской таможни - транспортная прокуратура ожидает результата внутренней проверки.