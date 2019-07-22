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Общество

Работник «Псковэнерго» признан одним из лучших тружеников Красногородского района

22.07.2019 17:44|ПсковКомментариев: 0

Электромонтер филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» Анатолий Вихров стал одним из лучших работников Красногородского района. По информации пресс-службы муниципалитета, в преддверии празднования сразу двух памятных дат - 75-летия освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков и 555-ой годовщины со дня образования поселка, на районную Доску почёта были занесены 16 добросовестных красногородских тружеников. В их числе – педагоги, работники медицины, культуры, аграрного сектора, пожарной части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Вся жизнь Анатолия Вихрова связана с Красногородской землей. Более четверти века он трудится в РЭС №1 Западных электрических сетей «Псковэнерго». В обслуживании его бригады находятся 570 км воздушных линий 10-0,4 кВ и 213 трансформаторных подстанций. От их работы зависит электроснабжение районного центра и 220 сельских населенных пунктов, где проживают в общей сложности 6 700 человек.

День поселка в Красногородском районе отметили с минувшую субботу, 20 июля. В районном центре прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Освобождение Красногородского района произошло летом 1944 года. После прорыва обороны противника на реке Великой и освобождения города Опочки частями 10-й гвардейской армии, главной задачей стало преодоление оборонительных рубежей «Синий» на реке Синяя и «Зеленый» на реке Лжа. 22-я, 56-я, 65-я гвардейские дивизии, которые находились на правом фланге 10-й гвардейской армии, освободили южную часть муниципального образования. Северную часть района освободили части 54-й армии, бойцы которой двигались в направлении от Пушкинских Гор на Пыталово. Сопротивление противника было сломлено, и 20 июля 1944 года Красногородский район полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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