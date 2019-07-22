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Сотрудники ИК-6 приняли участие в церемонии перезахоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, в Себежском районе

Сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН России по Псковской области приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и найденных в ходе Первой Себежской Вахты Памяти 2019, у мемориала в деревне Заситино, Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам Владимира Бумакова – старшего поискового отряда «Забытый батальон» Себежа: «Две трудных недели поисков под дождем, в мокрой траве, в железобетонных ДОТах и при реально осенней температуре дали в итоге свой результат: найдены останки советских солдат, составлявших гарнизон нашего ДОТа, погибших в начале июля 1941 года в бою с наступающими на Себеж фашистскими войсками.

Как рассказали участники поискового отряда, «опорный пункт, который поисковики пришли обследовать, состоит из восьми железобетонных ДОТов, сохранившихся в том самом состоянии, в котором они были в первые дни обороны Себежского укрепрайона. Собранная фактическая информация, по данному району, однозначно подтверждала, что бои здесь были очень кровопролитные, хотя имеющиеся архивные документы об этом не сообщают, а по многим участкам обороны архивной информации нет вообще».

Поисковики начали свои поиски сразу около четырёх ДОТов, которые находятся в глуши среди больших приграничных болот. На стенах ДОТов и внутри боевых казематов находят характерные следы их обстрела бронебойными пулями и снарядами. Это значит, что в начале июля 1941 года этот участок укрепрайона свою боевую задачу выполнял, как положено - сдерживал наступление фашистов на Себеж.

На второй день поисков товарищ из поискового отряда «Гвоздика» Рузаль Хабибуллин обнаружил в тридцати метрах от одного из ДОТов еле заметное и очень старое проседание почвы. Пробивание щупом показало, что яма очень глубокая и имеет квадратную форму размером 4х4 метра. Было принято решение копать контрольный шурф и смотреть, что на дне этой ямы. Вместе с Рузалем и его сыном Глебом к этой работе приступил Молодежный Поисковый отряд из Гдова «Неизвестный солдат», под командованием Андрея Нудьги. Когда был прокопан контрольный шурф глубиной один метр, вглубь земли, снова пошёл щуп, который показал, что внизу что-то лежит. Когда поисковики сделали раскоп до самого дна ямы, то обнаружили там останки двух человек и предметы советской военной амуниции.

Затем, в течение трёх дней, поисковики «Неизвестного солдата» и «Гвоздики» делали на дне раскопа полную археологию обнаруженных останков. Всё это - невзирая на периодические дожди.

В результате - обнаружены и подняты останки десяти советских воинов - защитников Себежского укрепрайона, а также три смертных медальона. Один медальон оказался пустым, второй - требует специальной экспертизы, а вот третий.... Третий хорошо сохранился и был читаем. Одним из погибших солдат является Федоров Сергей Иванович, 1914 года рождения, уроженец и житель Москвы. По всем признакам - погибшие бойцы составляли гарнизон нашего ДОТа и сражались с фашистами, наступающими по дороге из Латвии в сторону Заситино. ДОТ был сильно обстрелян немцами, внутрь него влетело, как минимум, два артиллерийских снаряда, маска сооружения избита множеством пуль и осколков.

Участие в подобном мероприятии стало для сотрудников учреждения традиционным. Для этого перезахоронения силами колонии были подготовлены гробики для останков 27 воинов, а также памятные таблички для размещения на территории мемориала.

Глава администрации Себежского района Леонид Курсенков выразил глубокую благодарность всем не равнодушным гражданам, принимавшим активное участие в церемонии перезахоронения наших воинов.

За оказанное содействие в организации захоронения останков бойцов, павших во время Великой Отечественной войны, обнаруженных входе проведения «Первой Себежской районной Вахты Памяти», ИК-6 УФСИН России по Псковской области была объявлена благодарность.