Общество

В Псковской области завершилась первая сессия пилотного проекта «Волонтеры наследия»

В минувшее воскресенье, 21 июля, в городе Печоры Псковской области завершилась первая сессия пилотного проекта «Волонтеры наследия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Добровольцы из 21 региона Российской Федерации прибыли в середине июля в один из древнейших городов Российской Федерации — Печоры Псковской области, расположенный на берегу одноименной реки, чтобы попробовать свои силы в плотницком, столярном и малярном ремеслах, ландшафтном дизайне.

«Волонтеры наследия» — уникальный пилотный проект Министерства культуры Российской Федерации, формат которого предполагает 7 практических сессий и содержит теоретические занятия, связанные с тематикой развития и поддержки добровольческих движений, а также практические работы по воссозданию исторического облика территорий, прилегающих к объектам историко — культурного наследия малых городов страны.

Объектами волонтерской заботы в городском поселении Печоры стали такие массивы как выдающийся памятник древнерусского зодчества 15 в. — Псково — Печорский Свято — Успенский монастырь, улицы и площади города Печоры, представляющие собой образцы городской застройки 19 — начала 20 вв., и объекты культурного наследия достопримечательного места — музея-заповедника «Изборск».

На протяжении семи дней добровольцы выполняли работы под руководством опытных мастеров: расчистка улиц, окрашивание деревянных конструкций, посадка зеленых насаждений, а также работы на монастырских огородах.

Не менее насыщенна была и культурная программа сессии: мастер — классы по декоративно — прикладному искусству, иконописи, фольклорные игры и танцы, экскурсионные и спортивные программы.

Отдельным направлением в рамках проекта были выделены просветительские программы, которые прошли при активном участии священников монастыря.

По итогам практической сессии участники проекта были отмечены благодарственными письмами заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, а также памятными сувенирами с символикой проекта. Награждение состоялось 20 июля в торжественной обстановке.

«Отличный проект, хорошие и талантливые дети. Из бригады находились люди, которые работали сверх установленного времени. После обеденного перерыва они возвращались и работали. Многие из них не хотят уезжать, настолько им понравилось здесь не только жить, но и приносить пользу» — поделилась впечатлениями участница проекта из Псковской области Олеся Ананьина.

Реализация проекта стала результатом сотрудничества министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области и Псковской епархии.

Напомним, что проект реализуется с 15 июля по 8 сентября на территории Печорского муниципального района Псковской области в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура».