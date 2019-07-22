Общество

Псковичей приглашают на патриотическое мероприятие «Июль Победы»

Памятное мероприятие «Июль Победы» пройдет в Сквере павших борцов и на Михайловской горке, в честь 75-летия со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, «Июль Победы» состоится 23 июля.

«В течение нескольких последних лет активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и региональной общественной молодежной организации «Вечевой Орден» совершили множество выездов в районы Псковской области с постановкой патриотических интерактивных площадок. И 23 июля многие эти площадки будут представлены в Пскове», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что гостей мероприятия будет возможность узнать о вооружении и обмундировании РККА и быте мирного населения военного времени, заполнить почтовую карточку и призывную карту, познакомиться с прессой сороковых годов, а также поучаствовать во фронтовом концерте.

Интерактивные площадки начнут свою работу в 18.00 - на территории Сквера павших борцов, а фронтовой концерт на Михайловской горке начнется в 19:30.