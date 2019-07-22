Общество

В 15 из 68 клещей в Центре гигиены и эпидемиологии в Пскове нашли возбудитель боррелиоза

В 15 из 68 клещей, исследованных в Центре гигиены и эпидемиологии в Пскове, нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, исследования проводились с 15 по 21 июля.

Источник: pixabay.com

Кроме того, в ведомстве добавили, что за это время в лаборатории центра исследовано 76 снятых с людей клещей. И в одном клеще обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, а еще в 2-х (из 65) - моноцитарный эрлихиоз человека.

Помимо этого, в управлении добавили, что в течение этих дней в лечебные организации области обратились 179 человек, в том числе - 44 ребенка.

Также в ведомстве поделились и данными о заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области. По информации управления, эта заболеваемость в обозначенные дни не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 66 случаев острыми кишечными инфекциями, и именно в Пскове - 28. С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора выполнено лабораторных (микробиологических) исследований за неделю:

- воды – 103, из них 11 не соответствуют требованиям;

- смывов – 262, из них 6 не соответствуют требованиям;

- пищевых продуктов – 79, из них 13 не соответствуют требованиям.

Сотрудниками управления составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Выдано предписаний об устранении нарушений - 4, представлений - 7.