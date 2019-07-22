Общество

Названа зарплата большинства россиян

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный (то есть, чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года.

Именно этот показатель объективно отражает уровень дохода населения, а не средний показатель по стране, которым часто оперируют чиновники (в апреле эта цифра достигла 47,7 тыс. рублей), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Разница между двумя величинами свидетельствует о сохранении неравенства в обществе, отметили специалисты.

В Минтруде не смогли оперативно ответить на просьбу«Известий»объяснить причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России. В Минэкономразвития и Минфине также воздержались от комментариев.

Модальная зарплата - самое распространенное значение в выборке (то есть зарплата, которую получает самое большое число сотрудников). Также существует понятие медианного заработка - статистической величины, означающей, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина - больше. Кроме того, применяется понятие среднего заработка (общая сумма окладов, разделенная на их количество).