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Псков отмечает 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня, 23 июля, Псков отмечает 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в 10.00 автопоезд отправится по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова.

В 16.00 состоится заупокойная лития и торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы» на площади Победы.

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17 июля 1944 года началась Псковско-Островская наступательная операция, в ходе которой 23 июля и был освобожден Псков.

Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

128-й и 376-й стрелковым дивизиям, 122-му минометному, 631-му зенитному полкам, 52-му Гвардейскому отдельному Краснознаменному тяжелому артдивизиону, 38-му отдельному понтонно-мостовому батальону, 85-му отдельному полку связи, особо отличившимся в боях по прорыву псковского укрепленного района присвоено почетное наименование Псковских.

Псковичи по-прежнему хранят светлую память о павших бойцах освобождавших их родной город. И каждое 23 июля жители города на реке Великой вспоминают людей, которые освободили их родной город от немецко-фашистских захватчиков.

Фото с сайта «Псковиана».