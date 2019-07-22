Общество

Массовая рассылка налоговых уведомлений началась в Псковской области

В Псковской области началась массовая рассылканалоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц(налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) за 2018 год. При этом изменилась сама форма документа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, форма налогового уведомления стала более упрощенной. Однако при этом в самом документе включена вся информация, необходимая для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации. И, если ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, то теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог.

В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Гражданам, получившим доступ к сервису«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»бумажные уведомления на уплату личных налогов не направляются, вся информация отразится в «Личном кабинете». Всего до конца октября уведомления получат около 350 тысяч граждан Псковской области. В том числе почти 69 тысяч узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета.

В том случае, если при получении документа о начислении налогов возникнут какие-либо вопросы, ответы на них можно получить на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru на промо-странице«Налоговое уведомление физических лиц – 2019». Для удобства налогоплательщиков представленная информация разбита на рубрики, в которых можно найти ответ на конкретный вопрос.

Кроме того, для наиболее комфортного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами разработана мобильная версия Интернет-сервиса«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Данный сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных налогах, наличии задолженности и переплат, об объектах имущества и транспорта, суммах доходов и страховых взносов. Можно обращаться в налоговые органы без личного визита, направлять документы, отслеживать статус прохождения документов и обращений.

Вход в приложение можно осуществить с помощью логина и пароля от своего личного кабинета на сайте службы, а также войти с помощью логина и пароля учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг. Для подключения к электронному сервису можно обратиться с заявлением в любой налоговый орган по своему выбору с документом, удостоверяющим личность.

Напомним, в этом году уплату налогов за 2018 год необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.