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Общество

Девять лет назад вышел первый клип уроженки Пскова Оксаны Федоровой

23.07.2019 09:27|ПсковКомментариев: 0

Девять лет назад вышел первый клип уроженки Пскова, телеведущей, экс-мисс Вселенной Оксаны Федоровой. Об этом она написала в своем Инстраграм.

«В этот день ровно 9 лет назад, в день рождения моей дочери, тремя годами позже, вышел мой первый клип «На шаг один». И с этого момента музыка вошла в сферу моих профессиональных интересов», - пишет Оксана Федорова.

Видеоклип «На шаг один», режиссер которого Катя Царик, вышел в свет в 2010 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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