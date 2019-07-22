Общество

Девять лет назад вышел первый клип уроженки Пскова Оксаны Федоровой

Девять лет назад вышел первый клип уроженки Пскова, телеведущей, экс-мисс Вселенной Оксаны Федоровой. Об этом она написала в своем Инстраграм.

«В этот день ровно 9 лет назад, в день рождения моей дочери, тремя годами позже, вышел мой первый клип «На шаг один». И с этого момента музыка вошла в сферу моих профессиональных интересов», - пишет Оксана Федорова.

Видеоклип «На шаг один», режиссер которого Катя Царик, вышел в свет в 2010 году.