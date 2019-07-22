До 1 октября более 68 тысяч псковских федеральных льготников должны определиться со способом получения набора социальных услуг на 2020 год

Федеральным льготникам остается не так много времени, чтобы определиться со способом получения набора социальных услуг – то есть выбрать льготы или их денежный эквивалент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.
Для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда по месту жительства, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.
Стоимость набора социальных услуг составляет 1121, 42 рублей в месяц и включает в себя:
- лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделиям, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 863, 75 рублей;
- путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 133,62 рублей;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124, 05 рублей
Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента.
Важно учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года.
Льготники, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений.
Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.
Справка: в Псковской области 68602 человек являются получателями ежемесячной денежной выплаты и имеют право на получение НСУ в денежной или натуральной форме.
Из них на 2019 год 58700 человек отказались от одной или двух его частей и получают НСУ в денежном выражении.