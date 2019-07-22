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Общество

Участники «Клуба поколений» собрались на ежегодный пикник

23.07.2019 09:35|ПсковКомментариев: 0

На выходных состоялась очередная встреча участников социального проекта «Клуб поколений», реализуемого Псковским облсовпрофом совместно с общественной организацией «СемьЯ».

По информации специалиста отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности облсовпрофа Элины Калининой, встреча прошла в одном из самых живописных мест Пскова - у Гремячей башни на берегу реки Псковы.

Около 20 человек, в числе которых были члены Молодежного совета Псковского облсовпрофа, отряда «Тимуровцы», состоящего из студентов ПсковГУ, члены Псковского союза пенсионеров, учились плести кукол из трав. По поверьям славян эта народная игрушка из природного материала может быть как сувениром, так и оберегом, если при изготовлении вплетать нужные целебные травы. Важной частью программы стал экскурсионный рассказ настоятеля храма Косьмы и Дамиана отца Александра о истории храма и историческом месте, где расположилась группа. Завершилась встреча приготовлением на костре травяного чая из малины и черники. Этот лесной сбор приготовила для участников заведующая отделом литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки и Наталья Грищенко.

«Мы отдохнули душой, вспомнили молодость. Да и руки наши поработали на славу, ведь когда еще смастеришь что-то», - делится впечатлениями одна из представительниц старшего поколения.

«Благодаря помощи отзывчивых людей встречу на природе получилось наполнить всеми необходимыми ресурсами и создать уютную атмосферу», - добавила Элина Калинина.

Напомним, что проект «Клуб поколений» реализуется Псковским облсовпрофом и общественной организацией «СемьЯ» с 2014 года. В ходе совместных встреч пожилые люди и молодежь обучаются новым видам творчества, участвуют в литературных вечерах, киноклубах, субботниках и просто с пользой проводят свободное время.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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