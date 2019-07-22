Общество

Певица Натали прогулялась по Пскову и рассказала о своих впечатлениях

Певица Натали рассказала подписчикам в Инстаграм о впечатлениях от посещения Пскова. Напомним, певица выступала на Дне города в субботу, 20 июля.

«Прекрасный город Псков! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю еще раз!» - поделилась впечатлениями певица.

Также она сообщила подписчикам, что посетила Псковский Кремль, полюбовалась видами города со смотровой площадки у устья реки Псковы: «А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная».

В своем посте певица отмечает, что Псков - «город с прекрасной энергетикой», с множеством храмов и церквей.

«История города, конечно, богатая», - пишет певица.