80 лет исполняется псковскому художнику-карикатуристу Владимиру Кузнецову

Сегодня, 23 июля, 80 лет исполняется члену Союза художников России, художнику-графику, работающему в жанре политической карикатуры и плаката, Владимиру Кузнецову.
Широкая известность пришла к автору в 80-е годы. В его послужном списке - дипломы за участие в международных выставках, публикации в различных периодических изданиях, включая сатирический журнал «Крокодил», издававшийся в СССР шестимиллионным тиражом, а также стажировка в этом же журнале.
Признанием таланта художника являются полученные Кузнецовым из рук самого Херлуфа Бидструпа медаль и диплом, учрежденные Союзом художников России и Академией художеств.