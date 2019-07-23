Общество

80 лет исполняется псковскому художнику-карикатуристу Владимиру Кузнецову

Сегодня, 23 июля, 80 лет исполняется члену Союза художников России, художнику-графику, работающему в жанре политической карикатуры и плаката, Владимиру Кузнецову.

Широкая известность пришла к автору в 80-е годы. В его послужном списке - дипломы за участие в международных выставках, публикации в различных периодических изданиях, включая сатирический журнал «Крокодил», издававшийся в СССР шестимиллионным тиражом, а также стажировка в этом же журнале.

Признанием таланта художника являются полученные Кузнецовым из рук самого Херлуфа Бидструпа медаль и диплом, учрежденные Союзом художников России и Академией художеств.