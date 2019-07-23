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Общество

В «Единой России» выступают за запрет изымать у должников домашних питомцев

23.07.2019 11:23|ПсковКомментариев: 0

В «Единой России» выступают за принятие поправок, которые запретят изымать у граждан, допустивших просрочку по займу, домашних животных. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды приступил к проработке данного вопроса и планирует рассмотреть его в осеннюю сессию. Об этом заявил глава комитета, координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов в ходе пресс-конференции в «Парламентской газете».

«У нас есть желание запретить изъятие животных у должников. Сейчас ряд финансовых организаций выдают займы населению, а у должников, допустивших просрочку, забирают домашних животных, квалифицируя их как имущество. Это просто за гранью добра и зла. Я лично сталкивался с ситуацией, когда у бабушки, взявшей займ в 10 тысяч рублей на лекарства, образуется долг под 300 тысяч рублей и коллекторы забирают кота, потому что у нее больше ничего нет. Это трагедия для человека», - рассказал Бурматов.

По его словам, данные случаи носят массовый характер. «Руководители этих финансовых организаций в интервью признаются, что у них растет статистика выплат из-за подобной меры, потому что люди воспринимают утрату питомца очень болезненно и готовы все продать и отдать, лишь бы им его вернули. Мы начали работу с главой комитета по финансовому рынку и ЦБ, чтобы это прекратить», – резюмировал координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна».

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

Теги: #Единая Россия #Чистая страна
Источник: Псковская Лента Новостей
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