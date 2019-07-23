Общество

В УФСИН России по Псковской области прошло спортивно-правовое мероприятие «Юный страж закона»

Впервые на базе спецподразделения «Зубр» прошло спортивно-правовое соревнование «Юный страж закона». Участниками конкурса стали дети сотрудников из подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области, в возрасте от 10 до 14 лет, всего более 60 ребят.

Организаторами состязаний выступил аппарат Управления уголовно-исполнительной системы Псковского региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на мероприятии школьников ждали такие испытания, как: строевой смотр, основы безопасности жизнедеятельности, юный снайпер, следопыт и санитар, а также правовой, спортивный и творческий конкурсы. Ко всем этапам ребята готовились дома заранее, чтобы продемонстрировать наилучший результат.

Открывали встречу заместитель начальника регионального УФСИН Игорь Кучмук и председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, пожелав участникам выступить достойно и продемонстрировать свои знания и мастерство на соревнованиях.

В ходе конкурсов ребята тренировали навыки, которые всегда пригодятся в будущем. Например, учатся накладывать шину на перелом или останавливать кровотечение.

«Мероприятие запланировано, прежде всего, в рамках патриотического воспитания. Хотим посмотреть, какие таланты у нас есть на Псковской земле. Ну и показать престиж уголовно-исполнительной системы. Вот такие основные цели стоят перед нами» - отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук

На соревнования приехали не только школьники, но и их родители, которые переживали и болели за своих детей, на каждом этапе состязаний.

По итогам мероприятия лучшие команды и участники были награждены дипломами и сладкими призами.

Стоит отметить, что в продолжение соревнований, осенью, состоится семейный праздник, совместно с псковским филиалом Академии ФСИН России.