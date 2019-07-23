Общество

Фестиваль «Когда мы были на войне» пройдет в островских Шиках

2 августа в 16 часов в деревне Шики Островского района состоится областной фестиваль «Когда мы были на войне….», где почитатели военно-исторического фольклора соберутся вместе. Об этом сообщается на сайте Псковского областного центра народного творчества.

Программа фестиваля насыщенная и начнется с ритуала возложения цветов к мемориалу погибшим жителям деревни Шики в годы Великой Отечественной войны. Затем традиционно состоится праздничная проходка по главной деревенской улице. Строкой из знаменитой частушки «Дайте, дайте ходику весёлому народику!» гости и участники фестиваля будут приглашены в частушечный круг. Зрителей ждет обширная концертная программа, где будут исполняться песни военных лет, частушки, прозвучат стихи, рассказы, фронтовые байки, всё то, что поднимало дух в сложнейшее для страны время.

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс блюд военно-полевой кухни. Ведущий фестивальной программы - заслуженный артист Российской Федерации Сергей Попков. В фестивале примут участие более 150 человек из 15 районов Псковской области разных возрастов - от 15 до 90 лет. Солдатский фольклор - это особый вид фольклора, в котором неразрывно соединились и скорбь по погибшим, и радость победы, и ненависть к врагу, и любовь к Родине. Проникнуться именно этой атмосферой, окунуться в воспоминания смогут гости и участники фестиваля военно-исторического фольклора. Организаторами мероприятия выступают Шиковский сельский Дом культуры, Центр культуры Островского района «Юбилейный» и Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.