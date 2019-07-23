Общество

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове ремонтируют за 1,3 миллиона рублей. ФОТО

В Рижском парке в Пскове - напротив гостиницы «Рижская» - ремонтируют фонтан. Работы на контроле у МКУ «Специализированная служба». Как Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель «Специализированной службы», депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров, на выполнение работ выделено 1,3 млн рублей. Подрядчик же - ООО «Привокзальный».

«По федеральному закону № 44 (о госзакупках) был разыгран контракт. И единственная организация, которая вышла на контракт, - ООО «Привокзальный», очень адекватная, - отметил Сергей Федоров. - Этот подрядчик делал к Ганзе фонтан в Ботаническом саду. Тогда получилось все быстро и качественно - досрочно, вопросов не было. Поэтому к «Привокзальному» есть определенная степень доверия».

Кроме того, Сергей Федоров добавил, что, по плану, работы проведут до 20 августа.

«Не буду говорить о том, что, возможно, досрочно сделают, поскольку подрядчик, когда занялся этим фонтаном, - напоролся на большое количество скрытых работ, - подчеркнул Сергей Федоров. - Такие работы не были учтены в смете. Речь о замене всех трубопроводов, потому что там все полностью сгнившее. Еще нужно снять старый бетон с чаш фонтанов. То есть «Привокзальный» делает капитальный ремонт вместо планового: в полтора раза больше работы. Но ребята не ноют - молодцы! Согласны сделать все за совсем небольшие деньги, что редкость для нашего города».