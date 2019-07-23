Общество

Сотрудники СИЗО-2 приняли участие в мероприятии по случаю 78-й годовщины со дня первого освобождения Великих Лук

Сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области приняли участие в патриотическом мероприятии, посвященном 78-й годовщине со дня первого освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, которое проходило в Центре патриотических инициатив имени А. Матросова при краеведческом музее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заведующая Центром патриотических инициатив Елена Кондратович рассказала о подвиге великолучан и о событиях, происходивших в 1941 году.

На мероприятии присутствовали ветераны, Дети войны, гости города. Участникам встречи показали фронтовые хроники боев за город, письма солдат и местных жителей.

Особое место было уделено героям тех событий, Елена Павловна подробно остановилась на каждом из них, рассказала о подвигах совершенных жителями города.

В конце мероприятия все присутствующие почтили память героев минутой молчания.

После чего, сотрудники СИЗО-2 посетили ветерана УИС Анатолия Попелянского. В этом году ему исполнилось 82 года. Анатолий Попелянский отдал более 30 лет службе в уголовно-исполнительной системе и является ярким примером служебного долголетия и верности выбранной профессии.

По окончании встречи, сотрудники учреждения вручили памятный подарок ветерану, пожелали долгих лет жизни и здоровья.