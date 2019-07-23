Общество

Совет Федерации одобрил закон о региональных брендах

В Гражданском кодексе могут закрепить новый самостоятельный объект интеллектуальных прав — «географические указания» (региональные бренды), который будет служить средством индивидуализации товара наравне с уже существующим сегодня «наименованием места происхождения товара» (НМПТ), сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Проект закона был разработан во исполнение решения Совета по вопросам интеллектуальной собственности от 19 декабря 2017 года и протокольного поручения председателя Совфеда.

Как отмечают разработчики инициативы, вопросы популяризации и продвижения региональных брендов чрезвычайно важны для субъектов. Сегодня одним из действенных правовых механизмов продвижения территориальных брендов является использование такого средства индивидуализации, как «наименование места происхождения товара» (НМПТ).

Инициатива парламентариев позволяет наряду с НМПТ ввести в правое поле самостоятельный объект интеллектуального права — «географическое указание», к которому применяются более мягкие требования при регистрации. В частности, использовать объект охраны «географическое указание» в отличие от НМПТ производители могут, даже если не все этапы производства осуществляются в одном конкретном районе.

Как отметила первый замглавы комитета Совфеда по науке, образованию и культуре и один из авторов инициативы Лилия Гумерова, закон в том числе даст возможность российским региональным виноделам выходить на международные рынки. Кроме того, применение документа будет способствовать повышению известности региона, росту инвестиций.

С принятием закона возможность зарегистрировать географическое указание будет предоставлена одному или нескольким гражданам, юрлицу, а также ассоциации, союзу, создание и деятельность которого не противоречат законодательству страны происхождения товара.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, одобренный палатой закон о новом виде интеллектуального права - очень важный и нужный для отечественных производителей. Также председатель палаты выразила надежду, что все губернаторы оценят важность этой инициативы.