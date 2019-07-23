Общество

Владимир Путин предложил направлять выпускников медвузов на работу по распределению

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению. Ранее с таким предложением на прошедшем в мае медиафоруме «Правда и справедливость» выступил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава государства тогда пообещал обсудить эту тему с правительством, в частности с министерством здравоохранения, сообщает «RG».

Сегодня на сайте Кремля опубликованы поручения президента по итогам медиафорума.

«Правительству подготовить при участии Национальной медицинской палаты и представить предложения по установлению дополнительных требований к лицам, освоившим за счет федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ программы высшего образования по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", об осуществлении ими трудовой деятельности в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в течение определенного срока», - говорится в документе.