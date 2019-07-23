Общество

В России создадут реестр лишенных родительских прав граждан

В России создадут реестр лиц, которым запрещено быть усыновителями, опекунами или попечителями. Закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении, сообщает «Российская газета».

Закон, как предполагается, помешает недобросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и усыновлении детей.

Согласно Семейному кодексу РФ, лишенные родительских прав (или ограниченные в них) граждане уже не могут усыновить ребенка или стать его опекуном. То же касается лиц, отстраненных от обязанностей опекуна. Однако подобные случаи усыновлений или опекунства все же происходят из-за плохого взаимного обмена сведениями между компетентными органами, говорится в пояснительной записке. Кроме того, бумажные документы с решениями приходят в негодность или просто теряются.

Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

В указанный реестр будут включаться и сведения о лицах, в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя. То же касается опекунов или попечителей.

Суды будут обязаны направлять для пополнения реестра выписки из своих решений о лишении родительских прав, их ограничении и т.п. Это позволит органам опеки и попечительства вносить информацию в банк данных.

«Безусловно, данная мера назрела и позволит навести порядок в данной сфере. Функции по опеке и попечительству за последние 50 лет в большинстве субъектов нашей страны неоднократно передавались различным органам власти. Кроме того, существует различное правовое регулирование порядка учета и хранения документов. Большинство органов опеки и попечительства не может подтвердить наличие сведений обо всех вынесенных решениях об отмене опеки. Более того, документы на бумажных носителях со временем не поддаются идентификации ввиду их старения и разрушения. Поэтому принятая нами модернизация банка данных позволит в режиме бесперебойного процесса ввести в эксплуатацию дополнительный раздел, позволяющий осуществлять учет лиц, не имеющих прав на усыновление, опекунство и попечительство», - рассказала Зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова.