Общество

Псковские единороссы поздравили земляков с днем города

Псковские «единороссы» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали и провели в центре Пскова в Детском парке акцию «Любимый город». Жителям и гостям города были вручены сотни шаров, сувениров с псковской тематикой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Исполнительный секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Виктор Рязанцев считает, что в такой важный для всех горожан день нужно создавать праздничную атмосферу. Ведь, когда наполняешь жизнь людей улыбками и хорошим настроением, то и у самого на душе становится радостней. В свою очередь руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргуновотметил важность таких позитивных ярких мероприятий, связывающих сразу несколько поколений, от самых маленьких, юных псковичей до людей почтенного возраста.

Напомним, что в ходе Псковско-Островской наступательной операции 23 июля 1944 года был освобожден Псков. Оборонительная линия «Пантера», на которую возлагало большие надежды гитлеровское командование, была сокрушена на всем своем протяжении. Войска 3-го Прибалтийского фронта нанесли серьезное поражение 18-й немецкой армии, разгромив 11 пехотных дивизий, многие специальные части и продвинувшись на запад от 50 до 100 километров, освободив около 4000 населенных пунктов, в том числе города Псков и Остров.

Псковичи по-прежнему хранят светлую память о павших бойцах освобождавших их родной Псков. И каждое 23 июля жители города вспоминают людей, которые освободили их город от немецко-фашистских захватчиков.