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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

23.07.2019 15:27|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Поздравляю Вас с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков! За последнее десятилетие российскими архивами, библиотеками, общественными организациями и отдельными энтузиастами была проведена колоссальная работа по оцифровке фотографий и видеозаписей середины прошлого века.

Сегодня в открытом доступе есть все данные, чтобы получить полную картину событий Великой Отечественной войны в Пскове. Причинённые разрушения, последствия оккупации, потерянные культурные памятники, — каждый фрагмент может быть воспроизведён с шокирующей точностью.

И также можно посмотреть, с каким энтузиазмом, с какой невероятной силой воли люди отстраивали город, как трудились под лозунгом "Сделаем наш родной Псков лучшим, чем он был до войны".

Труды того поколения до сих пор служат нам верой и правдой, составляют основу красоты нашего города. В 40-х, в 50-х годах была проделана потрясающая созидательная работа, и этот подвиг мы чествуем с таким же уважением и гордостью, как и героические действия Советской Армии.

В наших силах преумножить переданное нам наследие. Сохранение историческое облика Пскова, защита его уникальности на государственном и международном уровне, поддержание порядка и благоустройства, — все это наш непосредственный долг, которому мы должны быть верны каждый день.

Уверен, что мы с честью выполним все эти задачи. Сегодня, отмечая день города, мы снова можем сказать: "Сделаем наш родной Псков лучшим, чем он был вчера", ведь общими усилиями нам по силам любая задача.

От всей души поздравляю каждого жителя Пскова с праздником и желаю счастья, удачи и благополучия! Пусть над нашим городом всегда будет мирное небо!» - говорится в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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