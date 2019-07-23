Общество

«Мисс Вселенная» - уроженка Пскова - возглавила детский конкурс комиксов

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова, уроженка Пскова, возглавила жюри всероссийского конкурса детских комиксов «#ЛетоТвоихПобед». Актриса и ведущая является президентом благотворительного фонда «Спешите делать добро!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служб «Музея Победы».

Организаторы предложили юным художникам создать комикс о своих спортивных и творческих победах, участии в необычных проектах, а также о том, как они научились чему-то новому, помогли другому человеку реализовать мечту, побороли свои страхи или, может быть, воспитали в себе какую-то черту характера.

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет. Рисунки будут оцениваться в двух номинациях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Организаторы принимают работы до 5 августа 2019 года. Участникам необходимо заполнить форму заявкипо ссылке.

В каждой категории компетентное жюри во главе с президентом фонда «Спешите делать добро!» Оксаной Федоровой выберет трех победителей. Их имена станут известны 16 августа 2019 года.

Музей Победы опубликует лучшие работы на официальном сайте и в своих группах в социальных сетях. Победители в каждой из номинаций получат дипломы лауреатов конкурса. Среди призов - билеты в детский городской клуб «Лето Побед», а также подарки от фонда «Спешите делать добро!». Кроме того, рисунки победителей будут использованы для создания лимитированной серии открыток, которую выпустит «Почта России» совместно с Музеем Победы.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы в разделе «Проекты».

Творческое состязание подготовили Музей Победы и благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в партнерстве с Почтой России.