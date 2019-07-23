Общество

Вкусные новинки лета от «Деревня Соловьи»

«А есть у вас что-нибудь новенькое?» - часто спрашиваем мы в магазинах, ведь порой так хочется попробовать чего-то необычного! И зачастую это необычное затем становится постоянным продуктом в наших холодильниках. Помня об этом, «Деревня Соловьи» регулярно балует своих покупателей мясными новинками. Это лето - не исключение. Рассказываем о том, что стоит попробовать из нового ассортимента.

Балычок по-белорусски

Вкусный, сочный свиной окорок под румяной корочкой из чеснока порадует сердце и желудок любого ценителя мясных деликатесов. Можно сделать супервкусные бутерброды или брускетты, можно - рулетики с сыром или пиццу, не говоря уже о любимой всеми солянке!

Стоимость: 386 руб./кг.

Набор для холодца

Этим летом ассортимент всех фирменных магазинов «Деревня Соловьи» пополнился набором для холодца, который по достоинству оценят настоящие хозяйки. Какое бы заливное вы не предпочитали - с овощами, клюквой, грибами или перепелиным яичком - оно получится великолепным со свежим качественным мясом от «Деревни Соловьи».

Стоимость - всего 30 руб./кг.

Колбаса полукопченая «Черный монах»

Эта полукопченая колбаска уже пришлась по вкусу многим ценителям истинных деликатесов. Полужирная свинина, специи и экстракты специй - ничего лишнего! Благодаря двойному копчению она получается достаточно темного цвета и обладает насыщенным ароматом копченостей. Все это делает колбасу «Черный монах» изысканным благородным лакомством. Советуем попробовать данный продукт - вкус вас приятно удивит!

Стоимость - 498 руб./кг.

Ножки свиные копчено-вареные

Копчено-вареные свиные ножки могут быть поданы в качестве самостоятельной закуски или стать ингредиентом традиционных блюд немецкой, литовской, корейской кухонь. Этот продукт отлично сочетается с тушеной капустой — свежей или квашеной, картофельным пюре, запеченными овощами, фасолью, может стать основой супов с копченостями, например, горохового супа, борща. Или попробуйте приготовить из него айсбан по-немецки: для этого нужно запечь свиные ножки с капустой, пряностями, луком и чесноком.

Стоимость - 123 руб./кг.

Плов со свининой (консерва)

Секрет вкусного плова - в правильно подобранных специях. В составе плова от «Деревни Соловьи» - оптимальный вкусовой состав: сочетание черного перца, кориандра и чеснока! Еще один важнейший плюс этого блюда - местная свинина отменного качества.

Стоимость 340 г - 86 руб. (мет. банка).

Гуляш говяжий с томатным соусом

В составе консервы «Деревня Соловьи», выработанной по ГОСТу, - говядина, лук, томат-паста, мука, соль, сахар и пряности. Вкусно? Конечно! Берем с собой на дачу, в поход или на перекус в офис - достаточно открыть консерву и разогреть гуляш в микроволновке!

Стоимость 340 г - 131 руб. (мет. банка)

Приятного аппетита!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/