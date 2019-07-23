Общество

В гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа прошли экскурсии для детей

Сегодня, 23 июля, в гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа прошло три экскурсии для ребят из дневного тематического городского лагеря центра науки и спорта «Без предела», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Как рассказала куратор групп, заместитель руководителя по научно-методической работе центра науки и спорта «Без предел» Екатерина Ершова, в таких лагерях они занимаются с детьми развивающими программами и каждую неделю посвящают определенной теме. «С 22 по 26 июля у нас научная неделя под названием «Мозговой штурм». Мы посещаем всевозможные научные лаборатории, музеи для того, чтобы расширить кругозор ребят и они смогли прикоснуться к настоящей науке, которая есть в Пскове», — прокомментировала Екатерина Ершова.

В гидрохимической лаборатории около 60 школьников от 6 до 15 лет познакомились с исследованиями питьевой, сточной, природной и минеральной воды. Экскурсию для них провела заместитель заведующего ГХЛ Лариса Никольская.

«Для детей эти исследования стали новыми, так как в основном из них никто пока не знаком с такой наукой как химия. Они впервые услышали о превращении химических веществ; о зависимости строения примесей и влияния их на качество исходной воды, которую они употребляют ежедневно. Ребята познакомились с основами химического анализа, посмотрели определение жесткости питьевой воды», — отметила Лариса Никольская.

Экскурсанты задавали много вопросов: какую воду можно пить, что является основными источниками загрязнения воды, и каким образом обезопасить себя от употребления некачественной воды в домашних условиях.

То, что для детей такие экскурсии становятся не просто познавательно проведенным временем, но еще и способом выбрать себе профессию, рассказала Екатерина Ершова. «Года четыре назад я привела в гидрохимическую лабораторию группу школьников, в которой был мальчик, тогда еще, 4 класса. Ему так сильно понравилось, он с интересом записывал, много спрашивал и узнавал о деталях химических процессов. Сейчас он закончил 8 класс, участвует в научных экспедициях и выбрал направление «гидрохимия». Теперь его задача определить чистоту озера Нечерица в Себежском национальном парке», — поделилась заместитель руководителя по научно-методической работе центра науки и спорта «Без предел».

По результатам научной недели, познакомившись с различными исследованиями в области химии и физики, ребята создают свои маленькие проекты. Специалистов гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа пригласили в роли экспертов на заключительную презентацию, где они дадут свои комментарии на первые исследовательские «научные» работы младших школьников.