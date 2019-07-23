Общество

Эксперт рассказала, почему россияне предпочитают пользоваться одной банковской картой

Большинство россиян, согласно соцопросам, предпочитают пользоваться одной банковской картой — содержание нескольких карт требует расчета выгоды потребителя, что доставляет неудобство, рассказала финансовый аналитик Наталья Смирнова, сообщает «Парламентская газета».

По её словам, для нужд обычной семьи не имеет смысла получать несколько карт.

«Если кредитная организация системная, если все семейные операции привязаны к одному банку — заводить ещё одну карту нецелесообразно», — сказала эксперт, добавив, что, как правило, к одному расчётному счёту в банке привязаны брокерские счета и негосударственные пенсионные фонды.

Важным нюансом при выборе кредитной организации для оформления карты являются также удобный интерфейс и хорошие тарифы. «При этих условиях оформлять очередной счет для проведения разовых транзакций не имеет смысла», — указала она.

При этом, продолжила Смирнова, потребителю неудобно брать доходную карту с процентом под остаток или кэшбэком и высчитывать, как сделать так, «чтобы стоимость карты отбилась». По словам эксперта, выгода в пятьсот рублей ежемесячно не стоит «такой головной боли».